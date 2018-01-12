Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bosch tarafından hayata geçirilen sesli asistan direksiyona geçiyor. Bosch Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Dirk Hoheisel, dış veri bağlantısına ihtiyacı olmayan sistemin Türkçe dil seçeneği de bulunduğunu belirterek, “Sesli kumanda sisteminin yalnızca üreticinin koyduğu ada cevap verdiği günler artık geride kaldı. Adı ister “Casey”, isterse “Michael” veya “Linda” olsun, Bosch ses tanıma sistemi toplam 44 kadın ve 9 erkek sesiyle 30 farklı dili anlıyor ve konuşuyor. Sürücü “Hey, Casey” diyerek veya verilen yeni ismi kullanarak asistanı aktive ediyor. Her yeni diyaloğu da yalnızca doğruca asistana seslenerek başlatıyor; artık konuşmaya başlamadan önce bir bip beklemesine gerek kalmıyor” dedi.