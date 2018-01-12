Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sabancı Holding CEO’su Mehmet Göçmen, Türkiye’de yerli ve milli uçak için teknoloji transferi yapabileceklerini söyledi. Kordsa’nın ABD’de imza attığı kompozit yatırımına ilişkin bilgi verirken yerli uçağa vurgu yapan Göçmen, gerekli teknolojinin transferi hâlinde büyük oranda avantaj sağlanacağını ifade etti. ABD’deki yatırımın teknoloji transferi ve havacılık sektörüne büyük katkısı olacağını söyleyen Göçmen “Uzay ve havacılık sektörlerine parça yapan bir fabrika olduğu için ABD’de iki fabrikası olan bir şirketi satın aldık. Onunla ilgili kapanış faaliyetleri devam ediyor. Her şey olumlu giderse ilk çeyreğin sonuna kadar fabrika tamamen bize geçmiş olacak. Bu yatırım buradan devam edecek. ABD’de attığımız adım teknoloji transferi açısından çok önemli. Çünkü biliyorsunuz yeni düzende araştırma ve geliştirmeye hâkim olamayan firmalar çok fazla ayakta kalamayacak. Sabancı Holding’in de en büyük şansı bu. Üniversitemizle birlikte bir mükemmeliyet merkezi kurmuştuk, Amerika’daki yatırımlarla birleşince bu çok daha anlamlı hâle geldi. Bu tür mükemmeliyet merkezlerine de devam edeceğiz. Bu bize büyük bir rekabet avantajı sağlayacak. Bu Amerika’daki yatırımın başka bir iyi tarafı da Türkiye’de yerli ve millî uçak için şu anda projeler var. Onun teknolojisini Türkiye’ye transfer edebilirsek, Türkiye için de bir rekabet avantajıdır bu” diye konuştu.

YENİ FABRİKA ALABİLİRİZ

Özel bir televizyon kanalında 2017 yılını değerlendirip gelecek döneme dair beklentilerini dile getiren Göçmen, Sabancı Holding’in 2018 yılında 5 milyar liranın üzerinde yatırım yapacağını ifade etti. Ekonomik olarak 2017’de olumlu bir yıl geçiren Türkiye’nin üçüncü çeyrekte yüzde 11 büyüdüğünü, yıl sonu beklentisinin yüzde 7’lere yaklaştığını, bunun ülke için çok önemli olduğunu söyleyen Göçmen, 2018’in de yüksek büyümenin gerçekleşeceği yıl olacağı beklentisinde olduklarını ifade etti. Sabancı Holding’in 2017 yılında Brisa’nın ikinci fabrikasını Aksaray’da tamamladığını, çimentoda biten projelerin dışında yeni yatırım arayışlarının devam ettiğini, birkaç fabrika alabileceklerini ifade eden Göçmen “Bizde yatırım hiç bitmez. 5 milyar lirayı aşan bir yatırım planımızdanbahsettim. Bunun önemli kısmı enerji için olacak.” dedi.

Yatırımda ‘millî seferberlik’

Yeni dönemde yapılacak yatırımlar için yapısal reformların önemli olduğuna da dikkat çeken Mehmet Göçmen “Halka arzlar sırada bekliyor. 2018’in ilk yarısının bu anlamda canlı ve hareketli geçecek gibi durması gibi durumlara bakıldığı zaman, dış yatırımcının biraz daha Türkiye’ye yönlendirilmesi bunu da ‘millî seferberlik’ hareketi gibi alıp bütün paydaşların bu yönde koordineli bir hareket yapması ve yatırım ikliminin iyileştirilmesi yönünde adım atılması gerekiyor. Yakın geçmişte bunun çok başarışı örneklerini gördüğümüz için tekrar neden olmasın diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.