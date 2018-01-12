Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu tavır değişikliği, Türk Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) tarafından da dile getirildi. TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, pek çok şirketin kur riskini yönetme konusunda çok ihtiyatlı olduğunu belirterek, “İş dünyası da dövizle borçlanmak istemiyor ama gerek maliyet gerekse vade yapısı itibarıyla TL cinsinden borçlanma koşulları oldukça kısıtlı.” dedi. Dövizle borçlanmak istemeyen iş dünyasının, TL’de de faizlerden muzdarip olduğunu, bir an önce enflasyonun yüzde 5 ve altına indirilmesini beklediğini söyleyen Bilecik “Enflasyon arttığı sürece şartlar zorlaşıyor. Dolayısıyla enflasyonu düşürmek birincil önlem olmalı.” diye konuştu. TÜSİAD’ın acil eylem reform programından da söz eden Bilecik, millî enerji ve millî maden politikasını desteklediklerini, çalışmalarını enerji alanında yoğunlaştırdıklarını ifade etti.