Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu yıl 61’inci kuruluş yıldönümünü kutlayacak olan Boydak’ın 7 sektörde 35 şirket ile faaliyet gösterdiğini, ISO 500’de 7 şirketi bulunduğunu ifade eden Ertekin “Geçen sene ciromuz 8,7 milyar lira. Grup kendi içinde yüzde 30 büyüdü. Bu çok ciddi bir başarı. Biz bu mobilya sektöründeki KDV indirimini çok iyi kullandık.” dedi. Şirket, 2018 yılında Türkiye’nin en az yüzde 5-6 büyüyeceğini tahmin ederek 300 milyon doların üzerinde ihracat hedefliyor. (KAYSERİ-İHA)