Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Üretim ve hizmet sektöründe iş bulabilenler ise İstanbul’dan Antalya’ya, İzmir’den Ankara’ya, Diyarbakır’dan Trabzon’a kadar birçok kentte yerleşik durumda yaşamaya başladı. Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan bir tekstil markasının yönetim kurulu başkanı da “Suriyeliler olmasa çalıştıracak kimseyi bulamayız, raflar boş kalır” diyerek Türk vatandaşlarının tekstildeki maaş seviyesini kabul etmediği için işçi sıkıntısını Suriyelilerle çözdüğünü anlatmıştı.

Öte yandan sayıları 3 milyonu çoktan aşan Suriyelilerin iş piyasasına katılması için çalışma da yapılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kuruluşları, Türkiye’deki Suriyelilerin mesleki profillerini çıkarıyor. Bu kişiler sayıları yüzbinleri bulan ‘açık işlere’ yönlendirilecek. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası da kentlerinde bulunan Suriyeliler için çeşitli kurslar düzenlendiğini açıkladı.

Çırak bulamayanlar mültecilere yöneldi

Türkiye’nin dört bir yanında küçük esnaf çırak sıkıntısı yaşıyor. Artık ailelerin çocuklarını ‘altın bileziği olsun’ diyerek esnafa, meslek öğrenmeye götürmediğini söyleyen zanaatkarlar, Suriyeli kalfa ve çıraklara yöneldi. Kocaeli Yarımcı Küçük Sanayi Sitesi esnafı da aynı dertten muzdarip. Sanayi Sitesi Başkanı Alaattin Alpergin “Türk çırak ve kalfalar para beğenmiyor. Başlasalar bile işi bırakıp gidiyorlar. Biz de Suriye’den ülkemize gelenleri almaya başladık.” diyor. Eğitim sistemindeki 4+4+4 sebebiyle 17 yaşına kadar bütün çocukların okulda olduğunu söyleyen Alpergin “40 yıllık oto tamir ve bakım ustasıyım. Burada yetiştim, sanayideki ustaların en az 15’ini ben yetiştirdim ama şimdi yetişmiyor. Çocuklar 17 yaşına kadar mecburen okulda. O yaştaki çocuğu çıraklıktan başlatamazsınız.” diye konuştu.