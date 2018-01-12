Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Santrallerin 5 bin 810 megavatlık kısmı lisanslandırılarak piyasaya elektrik satmaya başlayacak. Devletin daha önce özel sektöre yap-işlet ve yap-işlet-devret (YİD) yöntemiyle yaptırdığı veya işletme hakkını devrettiği doğalgaz, linyit, ithal kömür, hidroelektrik ve rüzgâr enerjisi santrallerinden bir kısmı bu yıl içinde sözleşme süreleri dolarak devlete iade edilecek, önemli bir kısmı da özel sektördeki sahiplerine lisanslandırılacak. Sözleşmesi bitip devlete devrolacak santraller arasında, Enka’nın Gebze, Intergen İzmir ve Intergen Adapazarı ile yabancı ortaklı Baymina doğalgaz santrallerinin sözleşmesi bu yıl sona erecek. Tohma, Gönen, Sütçüler, Alaçatı santralleri de bu yıl sözleşmesi bitenler arasında. Gelecek yıl Unimar Doğalgaz, Ahilköy HES 1 ve 2’nin sözleşmesi 2019’da bitecek. Bozcaada RES ve Çayırhan Linyit ise 2020’de yatırımcıya verilen işletme dönemi sona erdiği için devlete geçecek. Aynı şekilde İsken kömür santralinin sözleşmesi 2019’da sona erecek ve bu da yeniden satılabilecek. Söz konusu santrallerin yatırım maliyeti bugünkü rakamlarla 5,2 milyar doları bulurken, 2020’ye kadar devlete geçecek olanlarla birlikte toplam yatırım tutarı 7,3 milyar dolara ulaşıyor.