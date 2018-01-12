Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Enerji ithalatçısı olan Türkiye’de kampanyalar yarışıyor. Geçtiğimiz günlerde ev ve iş yerlerinde ısının 1 derece düşürülmesi hâlinde 1 milyar lira tasarruf sağlanacağna dair bilinçlendirme kampanyası başlatılırken, MÜSİAD da “Fişi prizden çekin” diyor. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından, kullanılmayan elektrikli eşyaların fişlerinin prizden çekilmesi halinde hane başına yılda 134 liralık enerji tasarrufu sağlanabileceği belirtilerek, “Bekleme yapma fişi çek, Türkiye yılda 2,1 milyar lira kazansın.” sloganıyla bir kampanya başlatıldı. Evlerde kullanılmadığı halde fişleri prize takılı şekilde bekletilen elektronik eşyaların hatırı sayılır miktarda elektrik tükettiği vurgulanan açıklamada, anlık ihmallerin büyük israflara yol açtığına işaret edildi.



KİŞİ BAŞINA 134 LİRA

Açıklamada görüşlerine yer verilen MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, televizyon, uydu kutusu ve çamaşır makinesi gibi kullanılmadığı anda da fişi prizde takılı tutulan cihazların, yüzlerce liranın boşa gitmesine neden olduğunu kaydetti. Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuvarı’nın 2016 yılı rakamlarına göre stand-by durumundaki cihazlar nedeniyle tüketicilerin ayda 11,1 lira yılda ise 134 lirasının boşuna gittiğini belirten Kaan, “Ortalama 100 liradan 21 milyon hane sayımızla hesapladığımızda, ülke olarak milli servetimizden 2,1 milyar lira kaybolup gidiyor. ‘Bekleme yapma fişi çek, Türkiye yılda 2,1 milyar lira kazansın’ çağrısıyla başta ev hanımları olmak üzere işçi, işveren ve memurlarla birlikte bu konuda bir kamuoyu oluşturacağımıza inanıyoruz. Prizden fişi çekerken harcayacağımız en fazla 3 saniye için cebimizden çıkacak paranın değerini bilelim.” ifadelerini kullandı.