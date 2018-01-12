Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Araştırmaya göre, Türkiye’deki Üst Yöneticilerin (CEO) yüzde 84’ü, dünyada ise yüzde 69’u kendi sektörlerine güveniyor. Japonya’dan İngiltere’ye, Hindistan’dan Amerika’ya kadar birçok şirket yöneticisinin yer aldığı araştırma hakkında bilgi veren KPMG Türkiye Başkanı Murat Alsan, “araştırma bize gelecek 3 yılın, geçmiş 50 yıldan daha önemli olacağını söylüyordu. Dönüşüm için ‘ya şimdi ya hiç’ diyordu. Bu ortamda CEO’ların bakışını görmek istedik. Dikkatimizi çeken nokta, gelişen teknolojinin çalışan sayısını düşürmeyip aksine artıracağını düşünmeleri.” dedi.

Araştırmaya göre Türkiye’deki CEO’ların yüzde 68’i Türkiye’nin büyümesine güven duyduğunu belirtirken, yüzde 84’ü sektörlerine güveniyor