Elde edilen bu tasarruf miktarı, 36 bin hanenin bir yıllık toplam elektrik tüketimine denk geliyor. Şirket, önceki yıllarda kurduğu 26 güneş paneli ve rüzgâr türbinlerine bu yıl da yenilerini ekledi. Bunlara 2017’de 185 milyon TL yatırım yaptı.
Turkcell 33 milyon lira enerjiyi tasarruf etti
12.01.2018 - 04:56 | Son Güncelleme: 12.01.2018 - 04:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Turkcell, altyapı ve iş süreçlerinde çevre dostu çözümleri kullanarak 2017 yılında 95 milyon kilovatsaati aşan 33 milyon liralık enerji tasarrufu sağladı.
Etiketler : turkcell,enerji tasarrufu,
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