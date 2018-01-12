Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cari işlemler dengesi, kasım ayında 4,2 milyar dolar açık verdi. Ekonomistlerin "açık" beklentisi 3,9 milyar dolar düzeyindeydi. Cari denge, ekimde 3,83 milyar dolar açık vermişti.