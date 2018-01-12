Cari işlemler dengesi, kasım ayında 4,2 milyar dolar açık verdi. Ekonomistlerin "açık" beklentisi 3,9 milyar dolar düzeyindeydi. Cari denge, ekimde 3,83 milyar dolar açık vermişti.
Cari açık, beklentiyi aştı
12.01.2018 - 10:07 | Son Güncelleme: 12.01.2018 - 10:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cari işlemler açığı, kasımda 4 milyar 200 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, 12 aylık açık ise 43 milyar 752 milyon dolar oldu.
Etiketler : cari açık,ekonomi,ticaret,
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