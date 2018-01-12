Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

'Marka şehir' olarak UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne aday olan Mardin'de 2 yıldır yaşanan terör olayları nedeniyle sarsılan turizm yeniden canlanıyor. Tarihi kentin boş sokaklarında artık turistler gezerken, kapatılan otellerin yerine de yenileri açıldı. İnanç turizmi ve çok sayıda tarihi, kültürel varlığıyla turistler için çekim merkezi olan Mardin'de, terör operasyonlarından sonra huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla, konaklayan turist sayısında geçen yıla oranla büyük artış kaydedildi.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile Mardin Turizm Otelciler Derneği'nden alınan bilgilere göre, 2017 yılında 237 bin 622'si konaklayan olmak üzere, günübirlik ziyaretçilerle birlikte tarihi kenti ziyaret eden turist sayısı 600 bini buldu. 2016 yılında ise kentte 4 bin 370'i yabancı olmak üzere toplam 90 bin 20 kişi konaklamıştı.

'MARDİN'İN GELECEĞİ TURİZMDE'

Vali Mustafa Yaman da Mardin'de konaklayan turist sayısında bu yıl ciddi artış meydana geldiğini belirterek, "Son yıllarda bölgede yaşanan olaylardan Mardin de etkilendi. Ancak tüm bu olumsuzluklar, başarılı operasyonlarla huzur ve güven ortamının sağlanması ile ortadan kalktı. Mardin, kimliğini muhafaza eden ender şehirlerden biridir. Mardin üstü tozlanmış bir mücevhere benziyor. Tarihi ve kültürel varlıkların tanıtımıyla Mardin'in geleceği turizmdir. Geçen yıl önceki yıla oranla ziyaret eden turist sayısında ciddi artış oldu. Bu yıl da trend artarak devam ediyor. Yılın 12 ayında 200 binin üzerinde turisti ilimizde misafir olarak ağırladık" dedi.

Bu yıl turizmde yeni bir rekor beklediklerini ve hedeflerinin 1 milyon turist olduğunu söyleyen Vali Yaman, şöyle konuştu:

"Bu hedefe ulaşmak için valilik ve belediye olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Tarihi mekânlarımızı restore edip gözden geçiriyoruz. Böyle giderse yakın bir zamanda ilimizdeki otel ve tesisler talep karşısında yetersiz kalacaktır. Sosyal tesisler de dahil ildeki yatak sayısı 6 bin 500. Mardin gibi geleceğini turizmde arayan kent için bu sayı çok düşük. Bu sayının hızla yükseltilmesi gerekiyor. Yılbaşı, bayram gibi özel günlerde otellerde yer bulmakta ciddi sıkıntı yaşanıyor. Mardin'de turizme yatırım yapanlar çok kısa sürede meyvelerini alacaktır."

TURİZMCİLER 2018'DEN UMUTLU

Asırlık konakları, kervansarayları, camileri, medreseleri, manastırları ve kiliseleri ile açık hava müzesi görünümündeki kentt bu yıl yaşanan turizm hareketliliği kepenk kapatma noktasına gelen turizmcilerin umudu oldu. Mardin Turizm Otelciler Derneği Başkanı Özgür Azad Güngör, bu yıl 3 yeni otelin kentte hizmete girdiğini kaydederek, 2018 yılında turizmden beklentilerinin yüksek olduğunu dile getirdi. Güngör, 2017 yılında ziyaretçi sayısının 2016'ya oranla yüzde 236, 2015 yılına göre ise yüzde 270 arttığını belirterek, şunları söyledi:

"2015-2016 yıllarına nazaran ciddi bir yükseliş söz konusu. Özellikle referandum sonrası Mardin'de ciddi bir turist artışı oldu. Ocak ayında olmamıza rağmen ciddi bir talep var. İstanbul, İzmir, Ankara'dan ciddi bir talep söz konusu. Bu yıl daha da iyi olacağını düşünüyorum. Bizler de gelecek dönemlerde bu sayının artması için tanıtım atağına geçtik. Önümüzdeki Emitt Fuarı'na katılarak Mardin'e uluslararası alanında tanıtım sağlayacağız. Mardin bu yıl büyük organizasyonlara ev sahipliği yaptı. Mardin'in terör şehri değil, turizm şehri olduğunu bütün organizasyonlarda dile getirerek bu algıyı kırmış olduk. İnsanlar artık Mardin'e geldiğinde Mardin'in bir antik şehir olduğunu, herhangi bir olayın olmadığını görünce mutlu oluyor ve bu da gün geçtikçe turist sayısını artırıyor. Yatırımcılarımızın da bölgemize gelmesini istiyoruz. Çünkü turizmde artış oldukça, kapasiteleri büyütmek gerekiyor. Bölgemizde güvenliğin sağlanması ile turizmde artış oldu."