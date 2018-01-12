Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Yardımcısı Şimşek, konut desteğiyle ilgili önemli bir açıklama yaparak yeni bir model deneyeceklerinin sinyalini verdi.

ESKİ MODEL BAŞARILI OLMADI



2015 yılında başlatılan uygulama ile ev alacaklar, tasarrufa özendiriliyordu. Konut hesabında biriktirilen para, 3 yılın sonunda yüzde 20 devlet katkısı ile katlanıyordu. Başbakan Yardımcısı Şimşek bu modelin başarılı olmadığı belirtti.

Şimşek, eski uygulama hesabında 10 bin 520 hesap bulunduğunu ve şu anda hesaplarda 73 milyon lira biriktiğini açıkladı. Bu rakamlar ise beklentilerin oldukça altında seyredince yeni bir sisteme geçilecek.

Şimşek, "Belli bir süre düzenli olarak vatandaşın tasarruf yapması ondan sonra devletin bu tasarrufa katkıda bulunması esas oluyor. Bu birikimlere bazı ülkeler daha düşük stopaj uyguluyor, mortgage sistemiyle ilişkilendiriliyor. Almanya'da bu model çok başarılı, onu baz alıyoruz" dedi.

KONUTA ALMAN MODELİ



Hayata geçirilecek ve devletin üzerinde çalıştığı 'Alman Modeli' ile birlikte faiz desteği sağlanacak. Konut hesabında parası bulunanlara bir teklif sunulacak. Buna göre; kişi mevduatta duran paranın faizini düşük kabul ederse devlet sonrasındaki mortgage faizinde o kişiye düşük faiz uygulayacak.