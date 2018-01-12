Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sayısal Loto ne zaman, saat kaçta çekilecek? merak ettiklerinize buradan ulaşabilirsiniz. Millî Piyango İdaresi tarafından her hafta Cumartesi günü çekilişi yapılan Sayısal Loto sonuçları bu akşam belli olacak. Her hafta zengin olma hayalini süsleyerek Sayısal Loto gişelerinde uzun kuyruklar oluşturduktan sonra kolanları doldurup 6 rakam yazan talihliler, Sayısal Loto ne zaman çekiliyor, Sayısal Loto çekiliş sonuçları öğren, Sayısal Loto çekilişi yapıldı mı gibi sorulara cevap arıyor. İşte 13 Ocak Sayısal Loto sonuçları ile ilgili detaylar...

13 Ocak Sayısal Loto sonuçlarını öğrenmek için tıklayın

SAYISAL LOTO İKRAMİYE ÖDEME MERKEZLERİ

Sayısal Loto ikramiyelerinin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.