Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Kasım 2017 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı. Buna göre, cari işlemler açığı, kasımda bir önceki yılın aynı ayına kıyasla 1 milyar 947 milyon dolar arttı. Bunun sonucunda, 12 aylık cari işlemler açığı 43 milyar 752 milyon dolara yükseldi.
Cari açık 4,2 milyar dolar oldu
13.01.2018 - 03:23 | Son Güncelleme: 13.01.2018 - 03:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye’nin cari işlemler hesabı, kasım ayında 4 milyar 200 milyon dolar açık verdi.
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535929 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/535929.aspx
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