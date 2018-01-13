Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Millî Enerji ve Maden Politikası'nı hayata geçirirken en önemli paydaş ve iş ortağının özel sektör olacağını belirterek, "2017'yi elektrik üretiminde devreye aldığımız 8 bin 222 megavat ilave kurulu güçle birlikte 'yakın dönemin en büyük kapasite artışı' ile kapattık. Üretimde büyük kısmı özel sektöre ait 35 milyar lirayı aşan yatırımın yanında, 7 milyar liralık yatırımla iletim ve dağıtım altyapısında iyileştirme gerçekleştirdik. Böylece, 42 milyar liralık yatırımla 2017'de Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık" dedi.

Albayrak, TÜSİAD tarafından düzenlenen "Sürdürülebilir Büyümenin Dinamosu Enerji Sektörü" ile Buluşma Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 2017'de Millî Enerji ve Maden Politikası kapsamında yapılan çalışmaları anlattı, 2018 için ortaya konulan hedefler için özel sektör, üniversiteler ve enerji alanındaki araştırma şirketleriyle iş birliği yaparak çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Geçen yılı enerjide çok önemli altyapı hamlelerini hayata geçirerek kapattıklarını aktaran Albayrak, 2018 için de 2017’den daha iyi bir performans için çok çalışacaklarını vurguladı. Berat Albayrak, bu politikayı hayata geçirirken en önemli paydaş ve iş ortağının özel sektör olacağına işaret etti.

Cari açığın azaltılması açısından yerli kaynaklar önemli

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik de konuşmasında, Türkiye'nin yenilenebilir enerji teknolojileri ve enerji depolama alanındaki gelişmelere de mutlaka odaklanması gerektiğini vurguladı.

Bilecik, şöyle konuştu: "Bu vizyon, yatırımların sürdürülebilirliği ve sektörün daha kurumsal bir nitelik kazanması açısından da son derece değerlidir. Enerji arz güvenliğinin güçlendirilmesi ve cari açığın azaltılması açısından yerli linyit kaynaklarımız da önemlidir. Bakanlığımızın, enerji ve doğal kaynaklarımızı verimli ve çevreye duyarlı şekilde değerlendirerek ülke refahına en yüksek katkıyı sağlama vizyonunu destekliyoruz."