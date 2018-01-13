Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin araç muayenedeki tek yetkili kuruluşu olan TÜVTÜRK ise 1 Ocak 2018 itibarıyla egzoz gazı emisyon takibi sonucunda pul ve ruhsat verilmesinin ortadan kaldırıldığını hatırlattığı açıklamasında, “Bazı dolandırıcılar araç sahiplerini hâlâ pul veriliyormuş gibi kandırdığını ifade etti ve uyarıda bulundu. TÜVTÜRK yetkilileri, araç sahiplerini sahteciliğe karşı dikkatli olmaya çağırıyor ve yeni düzenleme sonrasında elektronik ortamda kayıt edilerek yapılmayan ölçümlerin geçersiz olduğunu belirtiyor. TÜVTÜRK ayrıca egzoz gazı emisyon ölçümünü 1 Ocak sonrasında yaptıran araç sahiplerinin, ölçüm geçerlilik tarihlerini e-Devlet üzerinden sorgulayabileceklerini de hatırlatıyor. Yeni sistemle, araçlar kontrol ediliyor ve ölçüm sonuçlarını içeren raporun araçta muhafaza edilmesi ve denetimde ibraz edilmesi yeterli oluyor.