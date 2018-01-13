Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Faturası olmayan ticari araçların KDV sıkıntısının da konuşulduğu çalıştayın ardından konuşan Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Başkanı Aydın Erkoç, KDV’nin alım satımlarda problem oluşturduğunu, sıkıntının çözümü için görüş bildirdiklerini söyledi. Maliye Bakanlığı çalışmadan 1 yılda sonuç almayı hedefliyor.