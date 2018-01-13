Faturası olmayan ticari araçların KDV sıkıntısının da konuşulduğu çalıştayın ardından konuşan Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Başkanı Aydın Erkoç, KDV’nin alım satımlarda problem oluşturduğunu, sıkıntının çözümü için görüş bildirdiklerini söyledi. Maliye Bakanlığı çalışmadan 1 yılda sonuç almayı hedefliyor.
İkinci el otoda KDV’ye çözüm yolu aranıyor
13.01.2018 - 03:27 | Son Güncelleme: 13.01.2018 - 03:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, ikinci el otomobil ticaretinde KDV sorununun çözümü için çalıştay düzenledi.
Etiketler : ikinci el oto,
535932 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/535932.aspx
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