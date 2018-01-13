Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Enerji Tasarrufu Haftasında Sürdürülebilirlik Raporu sonuçlarını açıklayan Defacto’nun CEO’su İhsan Ateş “2016 yılında 4,7 milyon adet susuz ürünü mağazalarımızda satışa sunduk, 6 bin 220 ton su tasarrufu sağladık. Satılan susuz ürün adedi 2014 yılında 3.4 milyon, 2015 yılında ise 3,5 milyon olarak gerçekleşmişti. Özellikle organik pamuklu ürün satış adedimiz her geçen yıl artarak devam ediyor. 2015 yılında 65 bin adet olan organik pamuklu ürün satışımız 2016’da 105 bin adede yükselirken 2017 yılında yaklaşık 6 kat artarak 697 bin 500 adede ulaştı.” dedi.