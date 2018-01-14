Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bayındır, bazı kötü niyetli siteler yüzünden geçen yıl çok mağduriyet yaşandığını belirterek özellikle çok ucuz fiyat verenlere ihtiyatla ve şüpheyle yaklaşılması gerektiğini ifade etti. “Fiyatları bizzat otellerden teyit ettirin” diyen Bayındır, erken rezervasyon kampanyalarının bugüne kadar “yabancıya ucuz, yerliye pahalı fiyat uygulanıyor” şikayetlerini de ortadan kaldırdığını söyledi. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Başaran Ulusoy da, erken rezervasyon alışkanlığında artış ile birlikte geçen yıl 5 milyon seviyesinin yakalandığını belirterek, “Beklentimiz 2018 yılında erken rezervasyon kapsamında tatile çıkan vatandaş sayımızın 6 milyon seviyelerinde gerçekleşmesi yönünde. Bu bağlamda 2018 yılında da turizmde çift haneli büyüme hedefliyoruz” diye konuştu.