Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken özel dağıtım şirketlerinin faturalar yoluyla haksız kazanç elde ettiğini belirterek “Şöyle ki elektrik fiyatlarına 1 Ocak 2018’den itibaren geçerli olmak üzere konutlarda yüzde 8,8, sanayi ve ticarethanelerde yüzde 8,4 elektrik zammı yapıldı. Bu zam esnafın da vatandaşın da zaten belini büküyor. Bir de üstüne özel şirketler faturalardan haksız kazanç elde ediyor. Örneğin son okuma günü 13 Aralık olan vatandaşın diğer faturası 11 Ocak’ta okunuyor. 13 Aralık ile 1 Ocak arasındaki 18 günlük elektrik sarfiyatının faturası 2017 yılında uygulanan birim fiyattan uygulanması gerekirken tam tersine 2018 tarifesinden faturalandırılıyor. Bu fatura üzerinden vurgun yapmaktır” dedi. 1 Ocak öncesinde zamlı fiyattan faturalandırılan abonelerin ücretinin bir sonraki faturadan düşürülerek iade edilmesi gerektiğinin altını çizen Palandöken, “Bu haksız zam esnafın maliyetini artırır. En çok desteklenmesi gereken küçük esnaf bu zamlardan da en çok etkilenen kesim oluyor. Vergiden kredilere kadar birçok alanda esnaf ve sanatkâr desteklenirken, elektrik, su ve doğalgazda en yüksek faturanın esnafa ödetilmesi yanlış. Sokakları esnafın tabela ve vitrin ışıkları aydınlatıyor. Elektrik zamları ile esnafın ışığı söner, sokaklar karanlık kalır. Esnafa faturalarda özel bir tarife uygulanmalı ki sokaklarımız kararmasın” diye konuştu.