Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu satın almayla Petkim, STAR Rafineri’de dolaylı olarak yüzde 18 pay sahibi olacak. 240’ar milyon dolarlık üç taksitten oluşacak ödeme planına göre, son taksit STAR Rafineri tamamlandığında ödenecek. STAR Rafineri, Petkim yarımadasında 6,3 milyar dolarlık yatırım değeriyle inşa ediliyor. SOCAR, Petkim’in gerçekleştirdiği bu satın alma ile entegrasyonu, pay sahipliği boyutuna taşıdı. Petkim, STAR Rafineri’nin faaliyete geçmesinin ardından, hammaddesi olan naftanın tamamını avantajlı koşullarla buradan sağlayacak. Petkim bu satın almayı, yakın zamanda gerçekleştirilecek ve yüksek miktarda talep gelmesi beklenen Eurobond ihracı ve kendi kaynakları ile finanse edecek.