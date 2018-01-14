Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli silah ve yerli mühimmat üretimi konusunda Makina ve Kimya Endüstrisi kurumunu yeniden yapılandıracaklarını söyledi. Erdoğan’ın, hafta içinde AK Parti Genel Merkezinde milletvekilleri ile yaptığı istişare toplantısında, savunma sanayiine ilişkin önemli tespitler yaptığı öğrenildi. AK Parti Milletvekili Ramazan Can, toplantıda söz alarak, “Mühimmatı büyük oranda dışarıdan alıyoruz. MKE bunu karşılayacak kapasitede, ama engellerle karşılaşıyor. TSK’dan emekli bazı askerler, savunma sanayi şirketlerinin danışmanlığını yapıyor. MKE’den alınabilecek mühimmat yerine, bu lobi, onlardan alınmasını sağlıyor” diye konuştu. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, MKE’da çok hantal bir yapı olduğunu belirterek, “Mevcut MKE yönetiminden bir şey olmaz. Bu yapı ile kurumdan bir şey çıkmaz. Oraya el atacağız. Savunma Sanayii Müsteşarlığını Cumhurbaşkanlığına bağladık. MKE’nin yeniden yapılandırılması sağlanacak. TAİ gibi, ASELSAN gibi bir yapıya kavuşturulacak” dedi.