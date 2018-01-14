Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya’da

Avrupa ve Amerika’da, hatırı sayılır yetkinlikte havacılık eğitim kurumları var. Ciddi altyapı imkân ve kabiliyetleriyle göz dolduran bu okullarda İngilizce, anadil olarak kullanıldığı için adayların yabancı dil düzeyleri çok ileri seviyelere ulaşıyor. Avrupa Birliği’nde alınan eğitimlerin Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) akreditasyonunda olması ise çok büyük coğrafyada adaya tanınırlık ve istihdam edilebilirlik sağlıyor. Hava Trafik Kontrolörlüğü ile ilgili ise Lüksemburg’da bulunan Hava Seyrüsefer Hizmetleri Enstitüsü (Eurocontol IANS) birçok yenilikçi eğitim ve kurs hizmetleri sunuyor.

Türkiye’de

Yükseköğretim kurumları son yıllarda havacılık alanına ciddi yatırım yapıyor. Özellikle İngilizce yabancı dil ağırlıklı havacılık diploma programları adayların öncelikli tercihleri arasında. Türkiye’de öne çıkan eğitim kurumları Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Havacılık ve Uzay Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi, Anadolu Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi ile İstanbul Rumeli Üniversitesi Meslek Yüksekokulu. Bu okullardan mezun olanlar, Türk Hava Yolları olmak üzere havacılık sektörünün önde gelen kuruluşlarında görev alabiliyor.