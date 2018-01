Türkiye Gazetesi

Fransız Elektrik Şirketi EDF'ye ait Belleville Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) İletişim Direktörü Thierry Taponard, nükleer santralin, kurulduğu bölgedeki küçük ve orta ölçekli şirketlere önemli iş imkanı sağladığını ve 2025'e kadar bölgeye 2 milyar avro yatırım yapacaklarını belirtti.Taponard, Fransa'daki nükleer enerji santral ve tesislerinin çevresindeki yaşam alanları ve ekonomiye sağladığı faydaları AA muhabirine değerlendirdi.Nükleer santrallerin bulundukları bölgedeki ekonomik hareketlenmeye destek olduğunu ifade eden Taponard, nükleer tesis sayesinde farklı ülkelerden birçok insanın iş amaçlı olarak bölgeye geldiğini vurguladı.

Taponard, Belleville NGS'den yılda 16,7 milyar kilovatsaat elektrik üretildiğini ve bölgedeki 2,5 milyon tüketicinin elektriğinin bu santralden karşılandığını anlattı.Paris'in 180 kilometre güneyinde bulunan santralin ilk reaktörünün 1987, ikincisinin de 1988'de devreye alındığını aktaran Taponard, "Santralde şu an 787 kişi çalışıyor, 265 kişi de dolaylı yoldan istihdam ediliyor. Santral, her 16-17 ayda bir yakıt değişimi için 30 gün süreyle durduruluyor ve her değişimde yakıtın sadece üçte biri değiştiriliyor. Yakıt değişimi sırasında ise santralde çalışan kişi sayısı 800 ila 2 bin arasında değişiyor." dedi.

Taponard, son yıllarda santral çevresindeki küçük ve orta ölçekli şirketlere sağlanan iş imkanının arttığını dile getirerek, "2025'e kadar bölgeye 2 milyar avro yatırım yapılacak. Santralin 2020'ye kadar çalışma izni bulunuyor. Bu süre dolmadan 10 yıllık uzatım için başvuruda bulunulacak." diye konuştu.

"Valilik güvenlik tatbikatı yapıyor"



Belleville Belediye Başkanı Patrick Bagot da nükleer santralin kurulmasıyla bölgede nüfusun 10 kat artarak 3 bin 500'e yükseldiğini söyledi.

Santralin çevresindeki insanların güvenliğine ilişkin de önemli çalışmalar yürütüldüğüne dikkati çeken Bagot, şöyle konuştu:

"Burada yaşayan insanların güvenlik endişesi yok. Çoğunun akrabaları ya da kendisi santralde çalışıyor. Yerel bilgilendirme komitemiz var. Komite, olumlu ya da olumsuz her gelişmeyi haber veriyor. Bu civarda yaşayan insanlar sürekli olarak bilgilendiriliyor, bir şey olursa nasıl davranacaklarını biliyorlar. Ayrıca valilik tarafından güvenlik tatbikatı da yapılıyor. Bizim de belirli bir hareket planımız var. Şimdilik 10 kilometrelik bir hareket planı hazırladık ama bu alan daha sonra 20 kilometreye çıkacak"

Nükleer santralle bölgeye 40 yeni işletme



Belleville NGS'nin yakınlarındaki Cosne Bölgesi Kalkınma Ajansı Direktörü Claude Martin de nükleer tesisin, kurulduğu bölgenin ekonomisine büyük katkı sağladığını belirterek, 2000 yılından bu yana bölgede 40 yeni işletmenin faaliyete geçtiğini söyledi.

Bölgede nükleer santral karşıtı kimsenin bulunmadığını ifade eden Martin, "Başta insanların bir endişesi vardı ama bu endişe şu an tamamen tersine dönmüş durumda. Belleville nükleer santralinin ne kadar güvenli olduğu ve ekonomik olarak ne kadar getiri sağladığı kanıtlandı. Özellikle ekonomik getiri açısından herkes çok memnun, karşı çıkan kimse yok." diye konuştu.

Nükleer santral hayat standartlarını yükseltti



Fransa'nın kuzeyinde bulunan Flamanville nükleer santraline yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta yer alan Les Pieux'in Belediye Başkanı Jacques Lepetit ise santrallerin bölge ekonomisini kalkındırmada önemli payı olduğunu ifade etti.Lepetit, bölgede bir nükleer yakıtları yeniden işleme tesisi ve Türk ustaların da çalıştığı Flamanville nükleer santralinin bulunduğunu söyledi.

Söz konusu nükleer tesisler ile yeni liman, demiryolu ve karayolu altyapı tesislerinin inşa edildiğini belirten Lepetit, "Nükleer santralle beraber bölgedeki insanların hayat standardı yükseldi. Geçen zaman içinde insanlar nükleer santrallerin güvenli olduğunu öğrendiler ve güven duyuyorlar. Çevre bölgelere göre bizim eğitim, sportif gibi altyapılarımız daha iyi durumda." değerlendirmesinde bulundu.Lepetit, ayrıca Flamanville santralinde bin 650 megavatlık üçüncü reaktörün inşatının devam etiğini kaydetti.​

Yerin 500 metre altına atık tesisi



Fransız Ulusal Radyoaktif Atık Yönetimi Ajansı tarafından Fransa'nın kuzeydoğusundaki Meuse bölgesinde yerin 500 metre altında radyo aktif atık ve kullanılmış nükleer yakıt bertaraf tesisi inşa ediliyor. İnşaatı devam eden Cigeo Derin Jeolojik Bertaraf Tesisi'nin 2030'da orta seviyeli, 2080 yılında ise yüksek seviyeli nükleer atıkları bertaraf etmeye başlayacağı planlanıyor. Tesisin 2025'te faaliyete geçmesi öngörülüyor. Fransa'da elektrik ihtiyacının yüzde 77'si ülkedeki 19 nükleer enerji santralinden karşılanıyor. Söz konusu santrallerde 132 bin 107 kişiye istihdam sağlanıyor.