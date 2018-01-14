Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, konut hesabı uygulamasını daha etkin hale getirmek amacıyla sistemi yeniden düzenlediklerini belirterek "İlk kez konut sahibi olacak vatandaşlarımıza kolaylıklar sağlayacak yeni düzenleme üzerinde çalışıyoruz." dedi.Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konut sahibi olmayan vatandaşların ev alabilmesini ve bunun için harcamaların önceden tasarruf edilerek karşılanmasını amaçlayan "konut hesabı"nın 2016 yılında uygulamaya konulduğunu hatırlatarak sistemde devlet katkısının azami 15 bin lira olduğuna dikkati çekti.Katılımcıların konut hesabı açabilmeleri için Türk vatandaşı olması ve konut sahipliğinin bulunmaması gerektiğine işaret eden Şimşek, devlet katkısına hak kazanabilmek için de en az 3 yıl boyunca hesaba düzenli ödeme şartının bulunduğunu anımsattı.Ekim 2017 verileri dikkate alındığında 14 bankada mevcut konut hesabı sayısının 11 bin 348 olduğunu belirten Şimşek, bu sayıyı yetersiz bulduklarını dile getirdi.Şimşek, katılımcıların sistemi yeterince cazip görmediği tespitinden hareketle uygulamanın daha etkin hale getirilmesi amacıyla sistemi yeniden dizayn etmeye karar verdiklerini vurguladı.Ortaya koyulacak yeni konut hesabı modeliyle mevcut sistemin aksaklıklarını gidereceklerini ve yeni destek unsurları ekleyeceklerini belirten Şimşek, "İlk kez konut sahibi olacak vatandaşlarımıza kolaylıklar sağlayacak yeni düzenleme üzerinde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Daha fazla devlet katkısı planlanıyor



Modelin, katılımcıların sistem vasıtasıyla konut alımını öngörebilecekleri bir bütünlük içerdiğini ifade eden Şimşek, yeni modelde mevcut devlet katkısının devam edeceğini ancak katılımcılara daha fazla devlet katkısı verilmesinin planlandığını bildirdi.

Konut Hesabı Sistemi ile tasarruf süreci ve konut kredisi (mortgage) arasında ilişki kurularak katılımcılara ilave avantajlar sağlanacağına dikkati çeken Şimşek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yeni konut hesabı modelinde önemli bir yenilik olarak bankalar ve katılımcılar arasında yapılacak sözleşmeler çerçevesinde daha düşük faiz oranıyla tasarruf yapılması ve bunun devamında daha düşük faiz oranlarından konut kredisi kullanılması söz konusu olabilir. Mevduat olarak tutulan paranın süresi ve miktarı arttıkça, kredi kullandırımı sırasında uygulanacak faiz de daha düşük kalacak. Kredi faiz oranında ne kadarlık bir indirim yapılacağı aktüerya hesapları sonucunda belirlenecek. Konut hesabına yapılan devlet desteği de göz önünde bulundurulduğunda ev almak isteyen vatandaşlarımız için daha düşük bir kredi faizi söz konusu olabilecek. Bunun için bankalarla gerekli görüşmelerde bulunacağız."

Düşük stopaj ve tapu harcı fırsatı



Uygulama kapsamında konut alan katılımcılara ilave vergi avantajları sağlanacağını vurgulayan Şimşek, tasarrufların altın depo hesaplarında altın olarak biriktirilmesine de imkan tanınacağını söyledi.Şimşek, konut hesabı birikimlerinden daha düşük stopaj ve ev alımlarında düşük tapu harcı tahsili düşünüldüğünü bildirdi. Yeni konut hesabı modelinin, konut alımını kolaylaştırmanın yanı sıra tasarrufları artıcı bir etki oluşturmasını da beklendiğini vurgulayan Şimşek, düzenlemeyi en yakın zamanda tamamlayarak EKK'ye sunacaklarını sözlerine ekledi.