Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, esnaf ve sanatkarların finansman ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Türkiye Halk Bankası tarafından 2017'de kullandırılan kredilerde uygulanan faiz indirim oranlarının 2016 sonunda Bakanlar Kurulu kararıyla belirlendiğini anımsattı.

"Kredi bakiyesi 23,7 milyar lira oldu"



Bu kapsamda, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) kefaletiyle veya doğrudan Türkiye Halk Bankasınca, bankacılık ve kredi mevzuatı çerçevesinde faizsiz veya yüzde 50 faiz indirimli, 5 yıla kadar uzun vadeli kredi imkanı sağlandığını vurgulayan Tüfenkci, şöyle konuştu:

"2017 sonu itibarıyla kredi kullanan esnaf ve sanatkar sayısı 447 bin 854, kredi bakiyesi ise 23,7 milyar lira oldu. Kaybolmaya yüz tutan meslekler kapsamında sıfır faizli kredi kullanan esnaf ve sanatkar sayısı 161, kullandırım tutarı 4,6 milyon lira, usta girişimci kredisi kullananların sayısı 180, kullandırım tutarı 7,4 milyon lira, 30 bin liraya kadar faizsiz kredi kullananların sayısı 48 bin 768, kullandırım tutarı 1,3 milyar lira, 100 bin liraya kadar genç girişimci kredisi kullananların sayısı 23, kullandırım tutarı 1,2 milyon lira, 50 bin liralık TESKOMB faiz destekli kredi kullananların sayısı 366, kullandırım tutarı 17,7 milyon lira olarak gerçekleşti."

"Bugüne kadar 74 milyar liralık kredi kullanıldı"



Tüfenkci, 2017'de 188 bin esnaf ve sanatkara kullandırılan kredilerin önceki yıllardan devirler hariç tutulduğunda toplam 12 milyar 966 milyon lira olduğuna dikkati çekerek, "2002'de 153 milyon lira olan toplam kredi hacmi 85 katına çıktı. Bugüne kadar 1 milyon 610 bin esnaf ve sanatkar, yaklaşık 74 milyar liralık kredi kullandı." diye konuştu.

Hazineden 2002-2017 yıllarında faiz sübvansiyonu için 6,2 milyar lira ödenek tahsis edildiğini anlatan Tüfenkci, 2017 mali yılı bütçesine 1 milyar 257 milyon lira ödenek tahsis edildiğini, bu ödeneğin 1 milyar 99 milyon liralık kısmının kullanıldığını söyledi.