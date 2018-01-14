Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), çalışanlara mesleki yeterlilik belgesi vermek için yetkilendirdiği 115 kuruluşu denetime aldı. Türkiye genelindeki denetimlerde, gerekli şartlara uymayan bir kuruluşun yetkisi tamamen, diğer bir kuruluşun yetkisi kısmen iptal edilirken bir başka kuruluşun yetkisi de 6 ay askıya alındı.Eğitim ve istihdam arasındaki uyumu sağlama görevini yerine getiren MYK, nitelikli insan kaynağının oluşması için mesleklere standart, çalışanlara belge kazandırmaya devam ediyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı olarak faaliyetlerine 2006'da başlayan Kurum, kurulduğu günden bugüne kadar 775 ulusal meslek standardı ile 425 ulusal yeterliliği belirledi.Temel amacı iş gücüne nitelik kazandırmak olan MYK, çalışanlara toplamda 144 milyon 230 bin liraya yakın sınav ve belgelendirme desteğinde bulundu.Kurum, yetkilendirdiği 115 belgelendirme kuruluşu aracılığıyla kurulduğu günden bugüne kadar 275 bin 223 çalışana mesleki yeterlilik belgesi verdi.

"Makine Mühendisleri Odası da cezalandırıldı"



Mesleki yeterlilik belgesi alabilme şartlarının titizlikle uygulanmasını hedefleyen Kurum, çalışanlara yeterlilik belgesi verebilmek için sınav düzenleme yetkisi verdiği Türkiye genelindeki 115 kuruluşu denetime aldı. Denetimlerde, gerekli şartlara uymayan Uzman Grup Belgelendirme AŞ'nin mesleki yeterlilik belgesi verebilme yetkisi tamamen, TMMOB Makine Mühendisleri Odasının Asansör Bakım ve Onarımcısıyla (Seviye 3 ve 4) ilgili yetkisi kısmen iptal edildi. Ege Vizyon Akademinin yetkisi ise 6 ay askıya alındı.

"Hem yeterliliği hem de kaliteyi temsil ediyoruz"



MYK Başkanı Adem Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aralarında demirci, kaynakçı ve duvarcının da olduğu 81 meslekte çalışanlar için belge zorunluluğu getirdiklerini anımsatarak belge zorunluluğu olan mesleklerin "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" sınıfta yer aldığına dikkati çekti.

Mesleki yeterlilik belgesi vermek için yetkilendirdikleri kuruluşların bu doğrultuda belge verirken şartlara uyması gerektiğini belirten Ceylan, şunları kaydetti:

"MYK olarak biz hem yeterliliği hem de kaliteyi temsil ediyoruz. Biz kurum olarak belge vermek için sınav düzenlemiyoruz, bu iş yetkilendirdiğimiz kuruluşlar tarafından yapılıyor. Onlardan beklentimiz belirlenen şartlara harfiyen uymaları. Çünkü mesleki yeterlilik belgesi önemli bir belge, bu belgeyi verebilmek de önemli bir yetki. Yaptığımız denetimlerle bu yetkiyi suistimal eden, yetkinin gerektirdiği şartları karşılamayan kuruluşlara cezalar veriyoruz. Mesleki yeterlilik, iş kazalarını önleyici niteliği olan önemli bir konu, bundan dolayı bu alanda en ufak bir tavize asla izin veremeyiz."