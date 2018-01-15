Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hangi ürün nerede daha ucuz; bulup mutlaka onu alıyoruz. İnternet alışverişi başlayınca işimiz daha da kolaylaştı. Zeytinyağı nerede kaç liraysa oradan alıp, kapıya kadar da getirtiyoruz. Evet, durum bu ama Related Digital adlı kurum, bu gerçeği rakamlara dökmek için bir araştırma yapmış. 40 milyon ziyaretçinin web, mobil ve uygulama üzerindeki davranışlarını analiz ederek kullanıcıların alışveriş profilini çıkarmış. İşte sonuçlar:

Erkekler sepetlerine 120 liralık ürün eklerken, kadınlar aynı ihtiyaçlar için 90 TL harcadı.

Online alışverişler 13:00 ile 24:00 arasında yoğunlaşıyor ama 20:00’de zirve yapıyor.

Kadın ve erkeklerin yüzde 40’ı online alışverişi tercih ediyor.

Online cirosunun yüzde 40’ını İstanbullu kullanıcılar gerçekleştirdi.