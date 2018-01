Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Geçtiğimiz günlerde, kullanmadığımız elektrikli cihazları kullanmadığımızda fişini çekerek yılda 134 lira kazanacağımıza dair bir haber yayınlandı. Bu durumda ülke de 2,1 milyar lira kazanıyor. Ülkemizin beyaz ve kahverengi eşya üreticisi Profilo’nun TNS’ye yaptırdığı, 18 ili kapsayan araştırmasına göre her 100 evden 90’ında çamaşır makinesi, buzdolabı, elektrikli süpürge; 61’inde ise bulaşık makinesi bulunuyor. Her 100 kadından 32’si her gün bulaşık makinesi, 50’si ise çamaşır makinesi çalıştırıyor. 100 kadından 35’i de iki günde bir elektrik süpürgesi kullanıyor. Bunları yanlış kullanmak ise elektrik harcamasını artırıyor. Gelin, bu cihazları nasıl kullanırsak daha fazla tasarruf ederiz, onu öğrenelim.

Enerji canavarı buzdolabı

Hiç durmadan çalıştığı için en fazla enerjiyi tüketen beyaz eşya çeşidi ama o bizin iç in çok şey yapıyor. Derin dondurucusu -18, iç sıcaklık değeri 4 derece olan buzdolabına sıcak yemek koyarsanız daha fazla enerji harcayacak. Fazla sıcaklık elektrik tüketimini artırırken, diğer yiyecekleri de olumsuz etkiler. Sıcak yemek koymayın, kapağını çok fazla açık tutmayın, emniyet kilidi sebebiyle açılmayan kapakları zorlamayın.

Çamaşır makinesi olmazsa olmaz

Çamaşır makineleri tükettikleri enerjinin yüzde 90’ını suyu ısıtmak için kullanır. Çamaşırları çok yüksek ısıda yıkamak daha iyi temizlenmesini sağlamaz, çamaşırı yıpratır. Çamaşır makinenizi çok fazla ya da az doldurmayın, gruplama yaparak yıkayın. Makinenize gereğinden fazla deterjan koymayın. Bu temizliği değil, durulamak için kullanılan su ve elektrik kullanımını artırır. Çamaşır türüne göre program seçerek tasarruf edin.

Elde yıkarsak 10 kat fazla su harcıyoruz

Günümüzde neredeyse her evde bulaşık makinesi bulunmasına rağmen birçok evde hâlen bulaşıklar elde yıkanmaktadır. Oysa bulaşık makinesi her yıkamada ortalama 12 litre su kullanırken aynı sayıda bulaşığı elde yıkamak 127 litre su harcanmasına neden olacaktır. Doğru programda ve yıkanması gereken doğru ısıda yıkanan bulaşıklar sayesinde enerji tasarrufu sağlarsınız. Kirli bulaşıkları sudan geçirmek yerine kağıt peçete ile sıyırarak makineye yerleştirmekte yine sudan tasarruf sağlayacaktır.