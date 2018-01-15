Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni sanayi siteleriyle üretimde verimliliğin artırılması, istihdama ve bölgesel gelişime katkı sağlanması hedefleniyor. Bolu Büyük Sanayi Sitesi ile, ekonomik ömrünü tamamlamış iki küçük sanayi sitesinin birleştirilmesi, bu alanların rehabilitasyonu ve dönüşümün desteklenmesi hedefleniyor. 567 bin metrekarelik alana kurulacak Bolu Büyük Sanayi Sitesi ile, küçük esnafın da nitelikli bir alana taşınması amaçlanıyor. Yeni projede 856 imalat birimi yer alıyor. Bu arada Diyarbakır’da, Yeni 4’üncü Oto Tamirciler ve Küçük Sanayi Sitesi Projesi ile, 4 bin 500 kişinin istihdam edileceği, 810 iş yeri kapasitesine sahip modern bir merkez yapılıyor. Aksaray’la ilgili olarak da TOKİ Başkanı Ergün Turan, “Bu ilimizde Yeni Küçük Sanayi Sitesi Kentsel Dönüşüm Projesi’nin hazırlık süreci tamamlandı. 375 milyon lira yatırım bedelli projenin uygulama süreci iki ay içinde başlıyor” dedi.