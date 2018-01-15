Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Palandöken, taksit sınırlamalarının vatandaşları faizli kredilere yönlendirdiğini belirterek, kredi kartına taksit sınırlamasının ürünlere talebi azaltmadığına işaret etti. Palandöken, şunları kaydetti: İstatistiklere göre, akıllı telefon kullananlar ortalama 2 yılda bir cep telefonu değiştiriyor. Cep telefonu ve diğer elektronik eşyaları almak isteyen vatandaşlar, mağaza yetkilileri tarafından mağazanın içindeki mobil banka şubesine yönlendiriliyor. Bankalar da 10 dakika içinde krediyi onaylayarak, kredi kartına taksit yapılmayan cep telefonu satışı için 36 ay vadeli kredi verebiliyor. Cep telefonu satışında kredi kartına taksit imkânı sağlanırsa, bankalar yerine esnafımız kazanır. Vatandaş da faiz ödemez.