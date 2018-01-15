Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sanayiye aktarılan inek sütü miktarının ocak-kasım döneminde yüzde 2,1 azalarak 8 milyon 299 bin tona gerilediğini aktaran Bayraktar; Avrupa Birliği’nde çiftlik çıkışı çiğ sütün litre fiyatının, 12 Ocak 2017 tarihli Merkez Bankası satış kuruyla 1 lira 73 kuruş olduğunu belirtti. Bayraktar, şunları kaydetti: Çiğ sütten üreticinin eline 2014 Temmuz ayında 1 lira 15 kuruş geçerken, bugün bu rakam 1 lira 28 kuruşa çıkmıştır. Süt/yem paritesinin 1,5 olması gerektiğini uzmanlar dile getiriyor. Bu durumda, üreticinin eline geçen çiğ süt fiyatı, 1 lira 69 kuruş olmalıdır. 16 Ocak’ta (yarın) yapılacak fiyat belirleme toplantısında bu yönde bir fiyat belirlenmelidir.