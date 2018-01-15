Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (TYDTA) Körfez Ülkeleri Temsilcisi Mustafa Göksu, organizasyonun çok başarılı geçtiğini söyledi. Zirve sayesinde katılımcıların Türk iş dünyasını daha yakından tanıma şansı bulduğuna dikkati çeken Göksu “Katılımcı ülke temsilcileri Türkiye’nin ufkunu, 15 Temmuz’dan sonra ticaretin durması gibi şeylerin olmadığını, büyümenin sadece rakamlarda değil, sokaklarda da olduğunu kendileri gördüler” dedi. Türk-Yemen İş Forumu sırasında Türk iş dünyasının Yemenli tüccarlarla diyalog kurma şansı yakaladığının altını çizen Göksu, Orta Doğu’da ve Arap dünyasında Yemenlilerin ticaretleriyle bilindiğini ifade etti. Göksu, Yemenlilerin üretme imkânları olmadığı için alım satım üzerinde yoğunlaştığını anlatarak “Çin, Malezya, Fas, Irak, Hindistan’da iş yapan Yemenli firmalar var. Körfez ülkelerinde çok fazla ticaretle uğraşan Yemenli var. Dünyanın her yerinden 162 Yemenli tüccarı buraya getirdik” diye konuştu.