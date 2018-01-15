Söz konusu düzenleme, 1 Mart’ta uygulanmaya başlanacak” dedi. Zeybekci, ithalat önlemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. 2015’te yapılan ithalatın yüzde 7,9’unun (16,4 milyar dolar), 2016’daki ithalatın yüzde 5,5’inin (11 milyar dolar) doğrudan kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapıldığını tespit ettiklerini aktaran Zeybekci, Ocak-Kasım 2017 dönemindeki ithalatın ise yüzde 5,4’ünün (11,5 milyar dolar) bu kapsamda yapıldığını bildirdi. Bakan Zeybekci, kamu kaynaklarının etkin kullanımı çerçevesinde ithalat yerine yerli üretimi yapılan ürünlerin iç piyasadan tedarik edilmesini amaçladıklarını söyledi.
Kamu ithalatına izin şartı getirildi
15.01.2018 - 05:33 | Son Güncelleme: 15.01.2018 - 05:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, kamu kaynaklarının etkin kullanımı için yerli üretimi yapılan ürünlerin, ithalat yerine iç piyasadan tedarik edileceğini belirterek “Yerli üretimin gelişmesini desteklemek amacıyla kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak ithalat, Bakanlar Kurulu kararıyla Bakanlığımızın iznine tabi kılındı.
Etiketler : kamu ithalatı,
536420 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/536420.aspx
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