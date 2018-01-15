Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Söz konusu düzenleme, 1 Mart’ta uygulanmaya başlanacak” dedi. Zeybekci, ithalat önlemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. 2015’te yapılan ithalatın yüzde 7,9’unun (16,4 milyar dolar), 2016’daki ithalatın yüzde 5,5’inin (11 milyar dolar) doğrudan kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapıldığını tespit ettiklerini aktaran Zeybekci, Ocak-Kasım 2017 dönemindeki ithalatın ise yüzde 5,4’ünün (11,5 milyar dolar) bu kapsamda yapıldığını bildirdi. Bakan Zeybekci, kamu kaynaklarının etkin kullanımı çerçevesinde ithalat yerine yerli üretimi yapılan ürünlerin iç piyasadan tedarik edilmesini amaçladıklarını söyledi.