Faktörün sektörü olarak işlerinin yüzde 80’inin yurt işi işlemlerden oluştuğunu belirten Baydar “Dünyada tedarik zinciri sistemi cirosu 2 trilyon dolar ama bu ürünün önümüzdeki yıllarda en gelişkin finansal ürün olacağı düşünülerek 10 kat büyüme potansiyeli olduğu öngörülüyor. Beklentilerimiz gerçekleşirse gelecek 3 yıl içinde sadece tedarik zinciri finansmanı sisteminde 50 milyar TL’lik yeni bir iş hacmi bekliyoruz” dedi.
Faktoring ciroları yüzde 25 arttı
15.01.2018 - 05:33 | Son Güncelleme: 15.01.2018 - 05:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Finansal Kurumlar Birliği (FKB) Başkan Vekili ve Factors Chain International (FCI) Başkanı Çağatay Baydar, faktoring sektöründe 2017’de yüzde 25’lik bir ciro artışı yaşandığını ve bu yıl ise artış oranının yüzde 20 seviyesinde gerçekleşebileceğini bildirdi.
Etiketler : finansal kurumlar birliği,faktoring,
536421 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/536421.aspx
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