Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Faktörün sektörü olarak işlerinin yüzde 80’inin yurt işi işlemlerden oluştuğunu belirten Baydar “Dünyada tedarik zinciri sistemi cirosu 2 trilyon dolar ama bu ürünün önümüzdeki yıllarda en gelişkin finansal ürün olacağı düşünülerek 10 kat büyüme potansiyeli olduğu öngörülüyor. Beklentilerimiz gerçekleşirse gelecek 3 yıl içinde sadece tedarik zinciri finansmanı sisteminde 50 milyar TL’lik yeni bir iş hacmi bekliyoruz” dedi.