Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Denetimlerde, gerekli şartlara uymayan Uzman Grup Belgelendirme AŞ’nin mesleki yeterlilik belgesi verebilme yetkisi tamamen, TMMOB Makine Mühendisleri Odasının Asansör Bakım ve Onarımcısıyla (Seviye 3 ve 4) ilgili yetkisi kısmen iptal edildi. Ege Vizyon Akademinin yetkisi ise 6 ay askıya alındı. MYK Başkanı Âdem Ceylan, aralarında demirci, kaynakçı ve duvarcının da olduğu 81 meslekte çalışanlar için belge zorunluluğu getirdiklerini anımsatarak, belge mecburiyeti olan mesleklerin “tehlikeli” ve “çok tehlikeli” sınıfta yer aldığına dikkati çekti. Mesleki yeterlilik belgesi vermek için yetkilendirdikleri kuruluşların bu doğrultuda belge verirken şartlara uyması gerektiğini belirten Ceylan “MYK olarak biz hem yeterliliği hem de kaliteyi temsil ediyoruz” dedi.