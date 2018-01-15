Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de nükleer enerji süreci, önceki gün Sinop Santrali için yapılan ÇED Raporu başvurusuyla birlikte hızlandı. Bazı ideolojik çevreler karşı geledursun, dünyanın gelişmiş ülkeleri nükleer enerjinin her türlü faydasını yaşıyorlar. Bu ülkelerden biri de Fransa... Fransız Elektrik Şirketi EDF’ye ait Belleville Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) İletişim Direktörü Thierry Taponard, “Bu santral, bölgedeki küçük ve orta ölçekli şirketlere önemli iş imkanı sağladı, ekonomik hareketlenmeye destek oldu. Farklı ülkelerden birçok insan iş amaçlı bölgeye geldi. 2,5 milyon tüketicinin elektriği bu santralden karşılanıyor” dedi. Belleville Belediye Başkanı Patrick Bagot da, “Santralin kurulmasıyla bölgede nüfus 10 kat artarak 3 bin 500’e yükseldi. Güvenlik endişesi yok. İnsanlar nasıl davranacağını biliyor” diye konuştu. Belleville NGS’nin yakınlarındaki Cosne Bölgesi Kalkınma Ajansı Direktörü Claude Martin ise “Burada nükleer karşıtı kimse yok. Başta bir endişe vardı ama şu an tamamen tersine döndü. Belleville Santralinin ne kadar güvenli olduğu ve ekonomik olarak ne kadar getiri sağladığı görüldü. Ekonomik açıdan herkes çok memnun. İnsanların hayat standardı yükseldi. Çünkü söz konusu nükleer tesisler ile birlikte yeni altyapı yatırımları da inşa ediliyor” ifadelerini kullandı.