Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti hükûmetinin çevresel meselelere çok önemli yatırımlar yaptığını vurgulayan Muhammet Balta “Büyükşehirlerimizden başlanarak, çöpler düzenli sahalarda depolanmaya ve bertaraf edilmeye başlandı. Bertaraf tesisleri sayesinde çöp, ekonomik değeri olan bir ham madde hâline getirildi. Bir taraftan çöpleri topluyoruz, bir taraftan da çöpten enerji üreterek bunları ekonomiye kazandırıyoruz. Türkiye’deki tesislerde yaklaşık 60 bin kişi çalışıyor ve 2 milyar liranın üzerinde gelir elde ediliyor. Göreve geldiğimizde Türkiye’de 15 katı atık bertaraf tesisi vardı, şu anda bu sayı 83’e ulaştı. Bütün belediyelerin düzenli depolama sahaları ile alakalı yatırımları var” diye konuştu.