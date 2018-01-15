Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre Şimşek, bugün Londra’da gerçekleştirilecek yatırım toplantılarında, toplamda 20-25 trilyon dolarlık varlık yöneten fonların yöneticileri ve temsilcileriyle bir araya gelecek. İki günlük toplantılar çerçevesinde Şimşek, 100’ün üzerinde yatırımcıya, büyüme başta olmak üzere Türkiye ekonomisindeki olumlu gelişmeleri ve yapılan reformları aktaracak. Yatırımcılara sağlanan teşvik ve fırsatlar hakkında bilgi verecek Şimşek, Türkiye’nin neden yatırımlar için cazip bir ülke olduğunu katılımcılara anlatacak.