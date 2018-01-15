Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terzi çıraklığı yaparken 58 yıl önce ilçedeki un fabrikalarının ihtiyacını karşılamak amacıyla çuval ve ambalaj atölyesi kuran Fethi Acar, daha sonra yeğenleri Saffet ve Ahmet Acar’ı da firmaya ortak ederek kısa sürede işlerini büyüttü. Uzun süre çuval imalatı yapan firma, 2011 yılında satın aldığı vagon fabrikası ile farklı bir sektöre daha girdi. Fethi Acar’ın 2012’de vefatının ardından yeğenleri tarafından işletilmeye devam edilen firma, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ve özel şirketlere ait vagonların bakım, onarım ve revizyonlarını gerçekleştiriyor. Firmanın üçüncü kuşaktan yöneticisi Genel Müdür Anıl Acar, ECM sertifikasına sahip, Avrupa standartlarına uygun hizmet veren bir işletme olduklarına dikkati çekti. Acar “Türkiye’de de lojistik yük vagonu taşımacılığının yapıldığı İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir, Mersin, Samsun ve Denizli gibi illerden gelen özel firmaların vagonlarının tamiratını yapıyoruz” dedi.