Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanal İstanbul'un güzergâhı​ belli oldu. Kanal İstanbul nereden geçecek, güzergâhı nasıl olacak soruları bugün cevap buldu. Bakan Arslan Kanal İstanbul ile ilgili merak edilenleri açıkladı. İşte Kanal İstanbul'un detayları... Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kanal İstanbul Projesi'nin güzergahını açıkladı: Küçükçekmece-Sazlıdere-Durusu koridroru Kanal İstanbul projesinin yolu olarak tespit edilmiştir. Güzergah 45 kilometredir. Küçükçekmece Gölü'nden başlayacaktır.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2011'de açıklanan ve kamuoyunda "çılgın proje" olarak bilinen Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin detayları basın toplantısında paylaşıyor. Bakan Arslan'ın açıklamaları şöyle:

Ağustos 2017 tarihi itibarıyla çalışmalara başlandı. Güzergahların tespiti buna bağlı olacaktır. Sayısal model çalışmaların yapılması, deprem risk değerlendirmelerinin yapılması, rüzgar ve dalga ikliminin çalışmalarının yapılması ve entegre olacağı bütün projelerin yapılması bu yılbaşı itibarıyla çalışmalarımızı tamamladık.

KANAL İSTANBUL HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - İZLE

5 FARKLI GÜZERGAH ÜZERİNDE...

Çevresel koşullar ile maden alanlarını, sit alanları, hassas alanları, yer altı ve yer üstü toprak ve su kaynakları ayrıca kanal uzunluğu, kamulaştırma gibi etkenler çerçevesinde de dikkate alınarak 5 farklı güzergah üzerinde çalışmalar devam ettirildi.

YER ALTI SULARI BULUNMADI

Kanal güzergahı boyunca tek bir yer altı sularının bulunmadığı tespit edildi. Kanal İstanbul projesinde tsunami ile parametreler belirlenirken, kayıtlı tüm veriler çerçevesinde detaylı çalışmalar yapılmış ve olumsuz etkisinin olmayacağı da tespit edilmiştir. 17 bin metre sondaj 2017 yılı sonu itibarıyla tamamlanmıştır.

İŞTE GÜZERGAH

Küçükçekmece-Sazlıdere-Durusu koridroru Kanal İstanbul projesinin yolu olarak tespit edilmiştir. Güzergah 45 kilometredir. Küçükçekmece Gölü'nden başlayacaktır.

"DÜNYADA ADINDAN BAHSETTİRECEK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz haftalarda AK Parti Grup toplantısında yaptığı açıklamada, Kanal İstanbul projesine ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı: Kanal İstanbul Projesi, inşallah bu yıl içerisinde onun da ihalesi yapılacak, dünyada adından bahsettirecek en önemli yatırımlardan biri olacak.