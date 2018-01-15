Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası(PÜİS) internet sitesinde yer alan duyuruda, "16 Ocak 2018 tarihinden geçerli olmak üzere benzin grubunda 7-9 kuruş arasında fiyat artışı beklenmektedir. 15-16 Ocak 2018 tarihlerinde motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmemektedir." denildi.
Benzinin fiyatı artacak
15.01.2018 - 09:54 | Son Güncelleme: 15.01.2018 - 09:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
16 Ocak 2018 tarihinden geçerli olmak üzere benzin grubunda 7-9 kuruş arasında fiyat artışı bekleniyor.
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536465 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/536465.aspx
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