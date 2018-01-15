Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolar haftaya nasıl başladı? Dolar ve euro rakamları ne kadar? İstanbul serbest piyasada dolar 3,7560, avro 4,5920 liradan haftaya başladı. Doların küresel piyasalarda düşüşüne paralel içeride de dolar/TL'de düşüş görülüyor. Bankalararası piyasada dolar yeni haftaya 3,75 civarında başladı. Euro/TL ise 4,58 seviyesinde hareket ediyor.

Doların başlıca altı para birimi karşısındaki seyrini izleyen dolar endeksi, bugün 90.857'ye kadar gerileyerek Ocak 2015'ten bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) aşırı gevşek para politikasını sıkılaştırmaya hazırlandığı beklentisiyle değer kazanan euro, dolar karşısında Aralık 2014'ten bu yana en yüksek seviye olan 1,22 dolarda seyrediyor.

09:55 BIST100 düşüşle açıldı

BIST100 endeksi yüzde 0,31 düşüşle 114 bin 286'dan güne başladı.

09:30 Borsada bugün ne bekleniyor?

BIST100 endeksi geçtiğimiz haftanın son işlem gününde yüzde 0,06 değer kaybıyla sınırlı değişimle seansı 114 bin 644'ten tamamladı.

ABD'de Türkiye ETF'i yüzde 0,89 yükselirken Gelişen Piyasalar ETF'i yüzde 0,96 yükseldi.

Analistlerin yeni haftanın ilk işlem gününe dair beklentileri şöyle:

Anadolu Yatırım

"BIST'in güne hafif alıcılı başlangıç yapmasını bekliyoruz. Bugün ABD piyasaları kapalı. Bu hafta veri akışı açısından yurtdışında sakin bir hafta olmakla birlikte TCMB'nin Perşembe günkü PPK toplantısı ve Trabzon Liman İşletmeciliği'nin halka arzı takip edilecek. Cuma günü akşamı Fitch'in değerlendirmesini takip edeceğiz. TCMB'den Bu ayki toplantıda bir aksiyon beklemiyoruz. Ancak, geçen ay da belirttiğimiz gibi kendine de alan açmasına olanak sağlayacak olan sadeleştirme konusunda uygun zaman olduğunu düşünüyoruz. BIST'te teknik olarak da geçen hafta 113.000'nin altını test eden ancak sonrasında gelen alımlarda Cuma günü 115.718 puana kadar çıkan 100 Endeksi'nde kapanış 115.000 puanın altında gerçekleşmesini zayıflığın işareti olarak değerlendiriyoruz. Alımların güçlenmesi için 115.000-115.500 bandının üzerine yerleşmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu durumda 116.500-117.500 bandı yeniden hedef olarak izlenebilecekken, aşağıda tepkinin devamı için 114.000 üzerinde kalması gerektiğini düşünüyoruz. Bu açıdan son açılan pozisyonlar için gün içi stop-loss seviyemiz olarak 114.000'i belirlerken, haftalıkta 113.000 olarak belirlemeye devam ediyoruz."

Ziraat Yatırım

"Cuma günü kısa vadeli çift dip formasyon hedefini tamamlayan endeks seans sonuna doğru satışlarla karşılaşarak günü ekside kapattı. Şu aşamada 115.200 direnci önemli gözükmekte. Bu seviyenin geçilememesi kar satışlarını beraberinde getirebilir ki daha önce iki kez destek olan 20 günlük ortalama hedef olabilir. Söz konusu ortalama da 113.500 seviyesinden geçmekte. Diğer yandan, 115.150 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 115.700 ve 116.400 sıralı hedefler olabilir. Endeksin haftanın ilk işlem gününe alıcılı bir görüntüyle başlamasını bekliyoruz."

09:05 Petrolde son durum

Petrol fiyatları OPEC ve Rusya önderliğinde devam eden üretim kısıntılarının desteğiyle Kasım 2014'te gördüğü zirvelerin hemen altında seyrederken, ABD ve Kanada'da petrol kuyusu sayısı artarak arzın yakın gelecekte artacağına işaret etti. Uluslararası gösterge ABD hafif ham petrolü ve Brent ham petrolünün fiyatı geçen hafta Aralık 2014'ten bu yana görülmeyen seviyelere çıktı. Brentin varil fiyatı 70.05, ABD petrolünün fiyatı 64.77 doları gördü.

09:00 Altında son durum

Altının fiyatı doların başlıca para birimleri karşısında üç yılın dip seviyelerine gerilemesine paralel olarak Eylül ayından bu yana en yüksek seviyeye yükseldi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1,342.06 dolar ile 8 Eylül'den bu yana zirveyi gördükten sonra yüzde 0.2 artıda 1,340.72 dolarda bulunuyor.

08:30 Bankacılık endeksi sanayi endeksi karşısında eriyor

Bankacılık endeksinin sanayi endeksi karşısındaki değeri 14 yılın en düşük seviyesine yakın.

Son durumda sanayi endeksi 131 bin 953'te, bankacılık endeksi ise 169950'de.

İki endeksin ayrışması BIST100'ün ilk kez 100 bini aştığı 2017 rallisiyle belirginleşti; 2016 yıl sonundan 12 Ocak seans kapanışına kadar geçen sürede sanayi endeksi yüzde 57,87 bankacılık endeksi ise yüzde 31,19 yükseldi. BIST100 ise bu dönemde yüzde 46,72 değer kazanarak yükselişin ağırlıkla sanayi hisselerinden geldiğini yansıttı.

08:00 Türk Lirası'nda yeni hafta

Dolar/TL bu sabah 3,7530'da, geçen hafta kapanışın yüzde 0,15 üzerinde.

Euro/TL yüzde 0,23 yükselişle 4,5820

Sterlin/TL 5,16

07:45 Wall Street rekorları Asya'ya iyimserlik taşıdı

ABD'de geçtiğimiz haftanın son işlem günü hisse senedi endeksleri rekor tazeledi; Nasdaq yüzde 0,7 yükselişle 7 bin 261'den, S&P500 yüzde 0,7 yükselişle 2 bin 786'dan, Dow Jones Industrial ise yüzde 0,9 yükselişle 28 bin 503'ten kapanış yaptı.

ABD borsaları bugün resmi tatil nedeniyle kapalı, Asya ise yükselişte.

Nikkei225 yüzde 0,41 yükselişte, Avustralya ASX200'de yükseliş yüzde 0,21.

Japonya hariç MSCI Asya Pasifik de yüzde 0,76 değer kazanıyor.