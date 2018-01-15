Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Açılışta BIST 100 endeksi 358,35 puan azalırken, bankacılık endeksi yüzde 0,24, holding endeksi yüzde 0,44 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 0,39 ile tekstil, deri, en çok gerileyen ise yüzde 1,48 ile ulaştırma oldu. Cuma günü uluslararası borsalardan negatif ayrışan Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,06 azalışla 114.644,62 puandan tamamladı. Analistler, bu hafta, perşembe günkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısı ve kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in cuma günü açıklanması beklenen Türkiye değerlendirmesinin yatırımcıların odağında olacağını kaydetti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 113.000 ve 112.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu dile getiren analistler, olası yükselişlerde ise 115.000 direncinin güçlendiğini ifade etti.