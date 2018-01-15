Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kanal İstanbul güzergâhını açıkladı.

Proje hakkında detay veren Arslan, "Küçükçekmece-Sazlıdere-Durusu koridoru Kanal İstanbul için en uygun güzergâh olarak seçilmiştir." diye konuştu.

PROJE DETAYLARI BELLİ OLDU

Marmara Denizi'nden başlayarak Karadeniz'den çıkacak Kanal İstanbul, 45 km'lik bir koridor oluşturacak.

KONUT FİYATLARI ARTACAK

İlk başta 5 farklı güzergâhı değerlendirdiklerini bahseden Arslan, seçenekler arasından dördüncüyü tercih ettiklerini açıkladı.

Projenin detaylarının açıklanmasının ardından bölgede konut fiyatlarının da artması bekleniyor.

Projenin, Arnavutköy’ün Baklalı, Çilingir, Dursunköy, Durusu, Karaburun, Sazlıbosna, Tayakadın, Terkos, Yeniköy; Küçükçekmece’nin Fatih, İstasyon, Kanarya, Yarımburgaz mahallelerindeki fiyatları etkilemesi bekleniyor.

KÜÇÜKÇEKMECE

Bölgede satılık konut metrekare fiyatları 3 bin 361 lira olurken, konut fiyatları 252 bin 089 lira ile 420 bin 100 lira arasında değişiyor. Bölgenin konut yatırım geri dönüş süresi ise 16 yıl.

ARNAVUTKÖY

Arnavutköy ilçesinde ortalama konut metrekare fiyatları 2 bin 176 TL olurken, geri dönüş süresi 23 yıl oldu. Bölgede satılık konut fiyatları 163 bin 220 TL ile 272 bin lira arasında değişiyor.