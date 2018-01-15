Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Havaların soğumasıyla birlikte balık çeşitlerinin pazarlara gelmeye başladığını belirten balık satıcısı Bekir Üstünel, “Önümüzdeki günlerde balık çeşitliliği daha da artacak. Fiyatların dahada düşmesini bekliyoruz. Bir ara 20 liraya kadar çıkan hamsi balığının fiyatı şuan 10 liraya düştü. Akdeniz bölgesinden yoğun şekilde balık gelmeye başladı. Diğer balık çeşitleri sardalye, istavrit, alabalık 10 TL’den satışa sunduk. Denzilerimizdeki hava soğudukça balık çeşitliliği artar ve soğuk sulara kaçan balıklar geri gelir” diye konuştu”