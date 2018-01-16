Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Katılım sigortacılığı hakkında açıklamalarda bulunan Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, “2017, faizsiz BES ve katılım sigortacılığı için milat oldu. OKS’de sunulan faizsiz fonları %63 tercih eden insanlar, birikimlerini faizsiz finans araçlarında değerlendirdiler. Ayrıca Katılım Emeklilik’in de rol model olduğu ve mevcut potansiyelin değerlendirilmesine öncülük yaptığı katılım sigortacılığı, Türkiye ekonomisine derinlik katacak. 2017’de Katılım Emeklilik olarak fon büyüklüğümüz OKS fonları dahil %66 oranında büyürken tüm sektör %30 oranında büyüdü. 2017 yılı başında sektördeki faizsiz fon büyüklüğü pazar payı %5.33’den %7.65’e yükseldi. 2017 yıl bazında net BES sözleşmesi artışının %15.5’ini Katılım Emeklilik olarak üreterek sektörde 4. sıraya yükseldik. Yakaladığımız bu büyüme ivmesi milletimizin bize gösterdiği teveccühün bir göstergesi” şeklinde konuştu.

BES ŞİRKETLERİNDEN SAĞLIK ÜRÜNLERİ

Bireysel Emeklilik şirketlerine sağlık sigortası izni verilmesiyle sektörde 360 derece hizmet anlayışının başladığını belirten Ayhan Sincek, “Sağlık sigortası ürünlerinin de devreye girmesiyle katılım sigortacılığı, BES’in, hayat ve ferdi kaza sigortalarının yanı sıra bu yeni kulvarla hayatın her alanını kapsam alanına aldı. Katılım Emeklilik olarak biz de sağlık sigortası ürünlerimizi yeni yılın başında devreye alacağız. Katılımcılarımıza özel sağlık ürünleri sunacağız” diye konuştu. Sincek ayrıca “Bu kapsamda ilk aşamada ‘Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’, ‘7/24 Acil Sağlık Sigortası’, ‘Seyahat Sağlık Sigortası’ ve yurt dışından gelip de ikamet talebinde bulunan yabancılar için sağlık güvencesi sağlayan ‘Misafirim Güvende’ sağlık sigortalarını rafımıza koyuyoruz. Katılım Emeklilik ile artık sağlığınız da güvence altında” ifadelerine yer verdi.