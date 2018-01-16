Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İş hayatına 1992 yılında başlayan Mehmet Tümer, bankacılık ve tekstil sektöründe bir süre çalıştıktan sonra kariyerine sigorta sektöründe devam etti. Tümer, sigorta sektöründe sırasıyla Yapı Kredi Sigorta Nakliyat Sigortaları Müdür Yardımcısı, Kurumsal UW Müdür Yardımcısı, Bankasurans Müdürü, Oto ve Sorumluluk Sigortaları Kıdemli Müdürü, Oto ve Nakliyat Sigortaları Kıdemli Müdürü, Allianz Sigorta Kıdemli Müdürü, Generali Sigorta Oto ve Oto dışı UW, Reasürans ve Fiyatlandırmadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İşletme Bölümünde tamamlayan Mehmet Tümer, iyi derecede İngilizce biliyor.