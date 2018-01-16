Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kato “2018’de Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye olarak kapasite kullanım oranımız ve üretim hacmimizle paralel olarak gerçekleştirdiğimiz ihracatla Türkiye’nin dış ticaretine katkımızı ve genel olarak ihracat hedefine de pozitif etkimizi sürdüreceğiz.” dedi. Üretime başladıkları günden bu yana ürettikleri toplam araç sayısının 2 milyonu aştığını söyleyen Kato “Geçen yıl 400 milyon avro yatırımla devreye aldığımız Toyota C-HR projesinin etkisi ile tesis tarihinde ilk defa tam kapasiteyle en yüksek üretim değerine ulaştık. Böylelikle Toyota’nın Avrupa’daki en yüksek üretim hacmine sahip tesisi olduk. Toyota C-HR ile tarihimizde ilk kez Amerika’ya ihracat gerçekleştirdik. Tüm bu yönleri ile 2017 yılı bizim için tarihi bir dönüm noktası oldu.” diye konuştu.

Ürettikleri modelleri, ilk defa ABD, Kanada, Tayvan olmak üzere yaklaşık 100 ülkeye ihraç ettiklerini belirten Kato, ihracatın yüzde 74’ünün Avrupa’ya, yüzde 20’sinin Kuzey Amerika’ya ve yüzde 6’sının diğer ülkelere yapıldığını bildirdi. Şirket bu yıl 5 bin çalışanı ile kapasitesini tam kullanıp, üretiminin yüzde 90’ını ihraç etmeyi planlıyor.