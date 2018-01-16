Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de 60 yıl önce yüzde 100 yerli sarmeye ile kurulan kişisel bakım markası Hunca, yepyeni bir alanda büyük bir iddiayla büyüyecek. Çerkezköy’de 24 bin metrekarelik tesisleri Orta Doğu ve Balkanların en büyüğü olan Hunca, 2 binden fazla ürünle 2013’ten bu yana faaliyet gösterdiği doğrudan pazarlama alanında 60 temsilciye ulaştıklarını söyleyen ve bu kişileri ‘mikro işletme’ diye tanımlayan Hunca Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Hunca “Bağımsız temsilciler aracılığı ile ürünlerimizi tüketiciyle buluşturuyoruz. Eşe, dosta, akrabaya, arkadaşa ürünleri anlatarak, ek gelir sağlama imkânı veriyoruz. Türkiye’nin tüm şiherlerinden kayıt alıyoruz. Üyeliği miras bırakabilme fırsatı gibi imkanlar Huncalife’ı rakiplerinden ayırmakta. Ayrıca yüzde 40 katalog kazancı, yüzde 35’e varan ek prim imkânı, seviye ödülleri ve yenilenen araç programı ile en çok kazandıran doğrudan satış şirketiyiz.” diye konuştu. Kadın-erkek parfümleri, deodorantları, renkli kozmetik, cilt bakım, kişisel bakım, saç bakım, ev temizlik ürünleri, bebek bakım, tekstil, takı ve aksesuar gibi 10 farklı ürün grubu bulunduğunu, Hunca Balsam ile başlayan markalaşma sürecinde Jagler, Caldion, She gibi markalarını Türk tüketicisinin yakından tanıdığını ifade eden Hunca, yıl sonuna kadar Huncalife temsilci sayısını 100 bine çıkarmayı, şirket olarak 2018 cirosunu ise 500 milyon liraya ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi.



90 ÜLKEYE İHRACAT

Kozmetik ürünlerini 90 ülkeye ihraç eden, doğrudan satış sistemini yurt dışına da taşımaya başlayan Hunca, Çek Cumhuriyeti, Slovakya ve Macaristan’da başlayan Huncalife sistemi için Kuzey Afrika Ülkeleri, Balkanlar ve Türk Cumhuriyetleri ile görüşmelerini sürdürüyor. Şirket, başlayacak atakla sadece Türkiye’de değil, 100’üncü yılında dünyada ilk 3’ün içinde yer almayı hedefliyor.